Karaman'da korkunç kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Minibüsteki 16 kişi yaralandı.

Karaman'da korkunç kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
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Merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 16 kişi, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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