Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı

Karaman’da trafik polis aracı ile yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu 2’si polis 3 kişi yaralandı.

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı
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Saat 16.50 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana gelen olayda F.K. yönetimindeki trafik polis aracı ile İ.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı - Resim : 1

Kazada sürücü polis memuru F.K. ile yanında bulunan polis memuru R.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü İ.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı - Resim : 2

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı - Resim : 3
Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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