Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı

Saat 16.50 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana gelen olayda F.K. yönetimindeki trafik polis aracı ile İ.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü polis memuru F.K. ile yanında bulunan polis memuru R.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü İ.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.