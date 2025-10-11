Karayolları uyardı: Bu güzergahlarda trafik kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren otoyol ve devlet yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı kesimlerde trafik tek şeritten ya da karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.
KGM’nin yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu’nun 3-4. kilometrelerinde Karabük bağlantı yolundaki Devlet Yolu Üst Geçit Köprüsü’nde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Karabük istikameti araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, Karabük ve Karabük-1 kavşaklarından D-100 Devlet Yolu’na yönlendiriliyor.
Avrupa Otoyolu’nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları 170-175. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Edirne istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
TEM Otoyolu’nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı diğer platformdan iki yönlü devam ediyor.
Mudurnu-Bolu yolunun 23-27. kilometrelerinde yapılan yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yozgat-Alaca yolunun 8-11. kilometrelerinde devam eden yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 23-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde Sinop istikametindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Kayseri-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerinde sanat yapıları bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Sivas istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Sivas-Kayseri istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresinde yer alan Akyazı Tüneli’nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpündeyapılacak elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı