Karayollarında son durum: Hangi yollar kapalı, nerede çalışma var?
13 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) güncel yol durumu bültenini yayımladı.
Türkiye genelindeki karayollarının son durumu, trafik yoğunluğu, bakım-onarım çalışmaları ve olası aksaklıklara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Sürücülere, çalışma yapılan bölgelerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları yönünde uyarıda bulunuldu.
TEM Otoyolu (Lüleburgaz – Saray Kesimi)
97-101. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, İstanbul yönünden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 7/24 devam ediyor.
Aydın Çevre Yolu (Güney – Kuzey Kavşağı)
0-1. kilometreler arasında üstyapı yenileme nedeniyle Aydın–İzmir yönünde sağ ve emniyet şeridi kapalı. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. (08–18 Ağustos 2025)
Anadolu Otoyolu (Bolu Dağı Tüneli)
4-7. kilometreler arasında 13 Ağustos’ta saat 00:00-07:00 arasında jet fan ve trafik işaretleri bakımı yapılacak. Ankara yönünde şerit daraltması olacak, trafik sağ şeritten akacak.
TAG Otoyolu (Gaziantep – Adana)
Misis Kavşağı–Adana Doğu Kavşağı arasında bakım çalışmaları nedeniyle yol kapalı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (Balıkesir – Savaştepe)
19-27. kilometreler arasında derz bakım onarımı yapılıyor. Önce İzmir, sonra İstanbul yönünde trafik aktarımı yapılacak, ulaşım karşı şeritten çift yönlü sağlanacak. (11–15 Ağustos 2025)
Nevşehir – Ürgüp – Kayseri Yolu
55-58. kilometrelerde yol yapım çalışması nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ilerliyor.
Sinop – Samsun Yolu
54-61. kilometrelerde üstyapı yenileme nedeniyle Samsun yönünde trafik bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü veriliyor.
Doğankent – Kürtün – Torul Yolu
Günyüzü 1-2, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde 05–15 Ağustos tarihleri arasında elektrik-elektronik bakım çalışmaları var. Trafik 08:00-17:00 arasında tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Alanya – Gazipaşa – 5. Bölge Hududu Yolu
3-5. kilometrelerde kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ilerliyor.
Batman – Beşiri – Kurtalan – Siirt Yolu
17-23. kilometreler arasında yapım çalışmaları sürüyor. Batman–Siirt yönünde sol şerit kapalı, trafik sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde veriliyor.