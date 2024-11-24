Kardan kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı otoyollarda da olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle de ara ara ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucunda yolun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlandığı yolun Ankara istikametinde trafiğin normale dönmesi için ekipler çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yoğun çalışmayla otoyolun Ankara yönünde de bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve ilgili kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.