Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi, bakın karnından ne çıktı!

Trabzon'da ilginç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki H.O, yaklaşık 1 aydır artan karın şişliği ve ağrısının yürümesini engellemesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hastanın karnında 26 kilogramlık tümör tespit edildi.

Hasta, Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik, Doç. Dr. Aydın Aktaş ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 26 kilogramlık tümör başarıyla alındı. Hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Öte yandan Opr. Dr. İsmet Çelik, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün meslek hayatımın en büyük tümörünü (55x60 santimetre ve 26 kilogram, muhtemelen sol böbrek kökenli) tecrübeli, bilgili, muhteşem ekiple beraber ameliyat ettik." ifadesini kullandı.