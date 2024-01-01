Kars Çayı'nda Yemek Mesaisi

Kars’ta dondurucu soğuk var. Ama bu soğuğa aldırış etmeyen ördekler, kısmen donan Kars Çayı’nda yiyecek arayışında. 

Kars Çayı'nda Yemek Mesaisi

Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen ördekler Kars Çayı'nda yemek arıyor.

Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığı - 8 dereceye kadar düşüyor.

Dondurucu soğuklar kentten göç edemeyen yaban kuşları ve ördekler için zor anlar yaşatıyor.

Yemek bulmakta zorlanan ördekler çareyi Kars Çayı’nda arıyor. Kısmen donan çayda bu aralar yemek mesaisi var.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kars
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