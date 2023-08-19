Kars'ta bunaltıcı sıcakta arpa hasadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde yoğun şekilde arpa hasadı yapıyor. Bütün zorluklara rağmen üretim yapan çiftçiler iyi bir sezon bekliyor.

Kars'ta bunaltıcı sıcakta arpa hasadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında toprakla buluşturulan tohumlardan elde edilen ürünler, ağustos ve eylül ayında hasat ediliyor.

Alisofu, Hamamlı, Bozat ve Asboğa köylerindeki çiftçiler, biçerdöverlerle sıcak havada gün boyu tarım arazilerinde çalışıyor.

Çiftçiler, biçme, öğütme ve balyalama işlemlerinden bazılarını tarım makineleriyle, bazılarını da geleneksel yöntemlerle yapıyor.

Alisofu köyündeki çiftçilerinden Serkan Çamlı da bereketli bir sezon bekliyor.

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