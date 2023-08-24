Kars'ta kaçak kazı! 8 kişi yakalandı

Kars'taki Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapan 4'ü kadın 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kars'ta kaçak kazı! 8 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

DÖRDÜ KADIN SEKİZ KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu 4'ü kadın 8 kişi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramada kazıda kullanılan, 2 manivela, murç, alan tarama cihazı, 2 balyoz, 2 çekiç, 1 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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