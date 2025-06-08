Kars’ta korkunç kaza: Ambulans şarampole yuvarlandı

Kars’ta, görev dönüşü sıradan bir gün ölümle burun buruna sona erdi. Ardahan’dan Iğdır’a hasta nakleden sağlık ekibini taşıyan Uğur Keskin yönetimindeki ambulans, dönüş yolunda Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın etkisiyle ambulans yoldan metrelerce aşağı savrulurken, araçta bulunan 4 sağlık çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı.

BİRİ DOKTOR, ÜÇ SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Kazaya karışan ambulansın içinde bulunan doktor Yusuf Kemal, sürücü Uğur Keskin ile birlikte sağlık çalışanları Ceren Arslan ve Kübra Zafer, çarpmanın şiddetiyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hızla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kazada yaralanan 4 sağlık çalışanının hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak yaşanan travmanın etkileri göz önüne alınarak yaralıların bir süre gözlem altında tutulacağı bildirildi.