Kars’ta korkunç kaza: Ambulans şarampole yuvarlandı

Görev dönüşü faciadan dönüldü! Ardahan’dan hasta naklederek Iğdır’a dönüş yapan sağlık ekibini taşıyan ambulans, Kars-Iğdır kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada biri doktor olmak üzere 4 sağlık personeli yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kars’ta korkunç kaza: Ambulans şarampole yuvarlandı
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Kars’ta, görev dönüşü sıradan bir gün ölümle burun buruna sona erdi. Ardahan’dan Iğdır’a hasta nakleden sağlık ekibini taşıyan Uğur Keskin yönetimindeki ambulans, dönüş yolunda Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın etkisiyle ambulans yoldan metrelerce aşağı savrulurken, araçta bulunan 4 sağlık çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı.

BİRİ DOKTOR, ÜÇ SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Kazaya karışan ambulansın içinde bulunan doktor Yusuf Kemal, sürücü Uğur Keskin ile birlikte sağlık çalışanları Ceren Arslan ve Kübra Zafer, çarpmanın şiddetiyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hızla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kazada yaralanan 4 sağlık çalışanının hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak yaşanan travmanın etkileri göz önüne alınarak yaralıların bir süre gözlem altında tutulacağı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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