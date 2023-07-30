Kars'ta korkunç trafik kazası! Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kars'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Erzurum'dan Kars'a doğru ilerleyen yolcu otobüsü, Sarıkamış'ta şarampole devrildi. Kaza sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var.
Kars'ta bu sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Kars istikametine giden ve Bursa-Kars seferini yapmakta olan Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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