Kars'ta feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mukim T. yönetimindeki otomobil, Kars-Ani kara yolunun Yahni Dağı mevkiinde Adem K, idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sürücü Mukim T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan diğer sürücü Adem K. ile M.Ö, V.Ö, A.Ö, G.P. ve M.P. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mukim T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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