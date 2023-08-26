Kars'taki tarihi köprü artık ışıl ışıl

Kars'ta bulunan tarihi Demir Köprü uzun zamandan beri ışıklandırılmayı bekliyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda artık köprü ve ardındaki park karanlıkta kalmayacak.

Kars'taki tarihi köprü artık ışıl ışıl
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Kars’ta tarihi Demir Köprü’nün ışıklandırılması yapıldı. Uzun süreden beri ışıklandırılmayı bekleyen köprü ışıl ışıl yanmaya başladı.

Kars'taki tarihi köprü artık ışıl ışıl - Resim : 1


Kars merkez Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan sokağın ismini bile köprüden alan Tarihi Demir Köprü yaklaşık 3 aya yakın zamandır elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülmüş ve karanlığa bürünmüştü.


Yusufpaşa Mahalle Muhtarı Ferit Koç’un girişimleriyle ARAS Elektrik konuyla ilgilenerek ARAS Elektrik Müdürü Zafer Demir’in talimatlarıyla arıza ekipleri tarafından Demir Köprüde gerekli çalışmalar yapılarak köprü yeniden ışıklandırıldı.


Köprünün yeniden ışıklandırılması mahalle sakinleri arasında memnuniyetle karşılanırken, mahalle muhtarı Ferit Koç, köprünün yeniden ışıklandırılmasında emeği olan ARAS Elektrik Müdürü Zafer Demir ve çalışanlarına teşekkür etti. Masal Parkı’nda giriş nokrası olan Demir Köprü’nün yeniden ışıklarının yanması parka gelen vatandaşları da sevindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kars # Tarihi köprü
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