Kars'taki tarihi köprü artık ışıl ışıl

Kars’ta tarihi Demir Köprü’nün ışıklandırılması yapıldı. Uzun süreden beri ışıklandırılmayı bekleyen köprü ışıl ışıl yanmaya başladı.



Kars merkez Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan sokağın ismini bile köprüden alan Tarihi Demir Köprü yaklaşık 3 aya yakın zamandır elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülmüş ve karanlığa bürünmüştü.



Yusufpaşa Mahalle Muhtarı Ferit Koç’un girişimleriyle ARAS Elektrik konuyla ilgilenerek ARAS Elektrik Müdürü Zafer Demir’in talimatlarıyla arıza ekipleri tarafından Demir Köprüde gerekli çalışmalar yapılarak köprü yeniden ışıklandırıldı.



Köprünün yeniden ışıklandırılması mahalle sakinleri arasında memnuniyetle karşılanırken, mahalle muhtarı Ferit Koç, köprünün yeniden ışıklandırılmasında emeği olan ARAS Elektrik Müdürü Zafer Demir ve çalışanlarına teşekkür etti. Masal Parkı’nda giriş nokrası olan Demir Köprü’nün yeniden ışıklarının yanması parka gelen vatandaşları da sevindirdi.