Kartal’da 4 katlı binada korkutan yangın

23.30 sularında Esentepe Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.