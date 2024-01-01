Kartalkaya'da Kar Keyfi

Yeni yıla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’da giren yerli ve yabancı tatilciler, 2024'ün ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.



Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metre rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, yılbaşında yüzde dolulukla hizmet verdi.



Ziyaretçiler, yapay karlama ile kalınlığı 1 metreyi bulan 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistte, kayak ve snowboard yapma keyfini yaşadı.



İlk kez kayak tecrübesini yaşayan veya öğrenen çocuklar ise eğitmenler gözetiminde aldıkları derslerin ardından kaymayı denedi.