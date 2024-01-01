Kartalkaya'da Kar Keyfi

Yeni yıla Kartalkaya'da giren tatilciler, 2024'ün ilk gününü kayak keyfiyle geçirdi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi, yılbaşında tam kapasiteyle hizmet verdi.

Kartalkaya'da Kar Keyfi

Yeni yıla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’da giren yerli ve yabancı tatilciler, 2024'ün ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metre rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, yılbaşında yüzde dolulukla hizmet verdi.

Ziyaretçiler, yapay karlama ile kalınlığı 1 metreyi bulan 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistte, kayak ve snowboard yapma keyfini yaşadı.

İlk kez kayak tecrübesini yaşayan veya öğrenen çocuklar ise eğitmenler gözetiminde aldıkları derslerin ardından kaymayı denedi.

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