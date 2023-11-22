Kastamonu’da 22 Adrese Eş Zamanlı Operasyon: 20 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tosya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Tosya ilçe merkezi ve bağ evlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar , sentetik hap, metamfetamin ve kurusıkı tapanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 13’ü İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7’si adliyeye sevk edildi.