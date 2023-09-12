Kastamonu'da feci kaza!

Kastamonu'da beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekibinin sevk edilmesi ile yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'da feci kaza!
Kastamonu'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, Batı Çevre Yolu Polis Ormanı mevkisinde aynı istikamette seyreden Cemalettin K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Seda S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # kastamonu # beton mikseri # motosiklet sürücüsü
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