Kastamonu'da kaza: Tepeciğe çarptı

Kastamonu'da Sibel Ö. idaresindeki arabada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepeciğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da kaza: Tepeciğe çarptı
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Trafik kazası, Taşköprü-Kastamonu karayolu Gölveren mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sibel Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarındaki tepeciğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YALANDI

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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