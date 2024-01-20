Kastamonu'da kaza: Tepeciğe çarptı

Trafik kazası, Taşköprü-Kastamonu karayolu Gölveren mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sibel Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarındaki tepeciğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YALANDI

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.