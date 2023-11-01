Kastamonu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde Salih K. idaresindeki 37 AAC 863 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Salih K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Duygu Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.