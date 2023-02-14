Kastamonu'da köy yolları kardan kapandı
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle İnebolu'da 17, Azdavay'da 10, Bozkurt'ta 11, Cide'de 9, Çatalzeytin'de 3, Küre ve Doğanyurt'ta yedişer, Şenpazar'da 2, Pınarbaşı ve Ağlı'da da birer köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Aydınlık Gazetesi - aydinlik.com.trDeprem bölgesinde yağmadan kaç kişi tutuklandı? Hatay'da mucize kurtuluş Hatay'dan bir sevindirici haber daha 19 bin depremzede tedavi altında