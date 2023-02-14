Kastamonu'da köy yolları kardan kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da köy yolları kardan kapandı
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İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle İnebolu'da 17, Azdavay'da 10, Bozkurt'ta 11, Cide'de 9, Çatalzeytin'de 3, Küre ve Doğanyurt'ta yedişer, Şenpazar'da 2, Pınarbaşı ve Ağlı'da da birer köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Aydınlık Gazetesi - aydinlik.com.tr

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