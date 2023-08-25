Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı.

Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı
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Bahçelievler Mahallesi'nde babasıyla yolda yürüyen 6 yaşındaki Ömer Asaf Tabur'a, sahipsiz köpekler saldırdı.

Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı - Resim : 1

Baba Fatih Tabur, yere düşen çocuğunu kurtarmak için elindeki poşeti sallayarak köpekleri oradan uzaklaştırdı.

İlk saldıran köpeğin kolundan ısırdığı çocuk, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı - Resim : 2

Olay anı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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