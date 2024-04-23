Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu. Taksiye yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise Eymür, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu Adliyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam olunduğu bilgilerinize rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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