Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi!
Kastamonu'da sıcak saatler yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi göz altına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramada 445 uyuşturucu hap ve 26,77 gram esrar ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı