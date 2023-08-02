Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi!

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramada 445 uyuşturucu hap ve 26,77 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.