Kastamonu'da Yakalanan 31 Şüpheliden 11'i Tutuklandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Kastamonu'da Yakalanan 31 Şüpheliden 11'i Tutuklandı

Kasatmonu'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 23-27 Ekim tarihleri arasında, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" düzenlendi. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, hırsızlık, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Irak'ın Kuzeyinde PKK Operasyonu: 6 Terörist Etkisiz Hale GetirildiIrak'ın Kuzeyinde PKK Operasyonu: 6 Terörist Etkisiz Hale GetirildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kastamonu # kastamonu # uyuşturucu
Çok Okunanlar
Bilal Hancı Kimdir?
Bilal Hancı Kimdir?
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
Oyuncu Dinlendirilecek
Oyuncu Dinlendirilecek
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
Öne Çıkanlar GAZZE'YE KARADAN GİREN İSRAİL ŞİDDETLİ DİRENİŞLE KARŞILAŞTI! | Ulusal Haber GAZZE'YE KARADAN GİREN İSRAİL ŞİDDETLİ DİRENİŞLE KARŞILAŞTI! | Ulusal Haber Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi! Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi!