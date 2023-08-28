Kayıp şahıs barajda ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinin Yarımbağ köyünde 1 gündür kayıp olarak aranan Sinan Köfteci (30) için arama çalışması gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri ve yakınları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarında gencin kıyafetleri Atatürk Baraj Göleti kenarında bulundu.

KAYIP ŞAHIS BARAJDA ÖLÜ BULUNDU!

Bunun üzerine jandarma ekiplerinin gölette başlattığı arama çalışmaları neticesinde Köfteci’nin cansız bedenine ulaşıldı. Köfteci’nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.