Kayseri’de feci kaza: Can kaybı ve 13 yaralı var!

Kaza, Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hatay’dan Giresun’a gitmekte olan Hüseyin Y. yönetimindeki 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje girdi. Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde ilerleyen otobüs, çok sayıda ağacı devirerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde yolculardan Tülay Sökmen’in (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.