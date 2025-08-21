Kayseri’de feci kaza: Can kaybı ve 13 yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kayseri’de feci kaza: Can kaybı ve 13 yaralı var!
Yayınlanma:

Kaza, Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hatay’dan Giresun’a gitmekte olan Hüseyin Y. yönetimindeki 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje girdi. Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde ilerleyen otobüs, çok sayıda ağacı devirerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde yolculardan Tülay Sökmen’in (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD duyurdu: Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem!Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD duyurdu: Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kayseri trafik kazası
Günün Manşetleri
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Çok Okunanlar
Tokat'ta deprem! Tokat'ta deprem!
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum! Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu
Karaman’da zirai don elma üretimini vurdu Karaman’da zirai don elma üretimini vurdu
Muğla’da korkutan yangın! Muğla’da korkutan yangın!