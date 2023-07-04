Kayseri'de korkunç olay! Yeni doğmuş bebek cesedi bakın nereden çıktı...

Kayseri'de duyanları şoke eden korkunç bir olay meydana geldi. Merkez Melikgazi ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Kayseri'de korkunç olay! Yeni doğmuş bebek cesedi bakın nereden çıktı...

Kayseri'de akıllara durgunluk veren, duyanları şoke eden bir olay meydana geldi.

Korkunç olay, merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta yaşandı.

Çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bebek cesedi gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # bebek cesedi # çöp konteyneri
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