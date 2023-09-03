Kayseri'de selde mahsur kalanlar kurtarıldı

Kayseri'de kuvvetli yağış etkili olmuş, hayatı olumsuz etkilerken iki kişi sel nedeniyle mahsur kalmıştı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'nde çok sayıda dere taştı. Bazı yolların çöktüğü mahallede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle Damlamadere mevkisinde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

Talas ilçesinde bir marketi su basarken Hacılar ilçesinde de bazı dereler taştı, yollar çöktü.