Kayseri'de tramvaylara zarar veren yolcular pes dedirtti!

Kayseri'de kimliği belirsiz şahıslar, tramvayın tutamaklarını kesip, camını kırdılar. Kayseri'de yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kayseri’de tramvayda yolculuk yapan bir grup şahıs, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen şahıslar, camlara kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan şahıslar, koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine zarar verdi. Olay anı tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" ifadeleriyle paylaştı.