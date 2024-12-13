Kaza içinde kaza: Kurtarma çalışması sırasında kamyon geri kaydı

Arızalanan tomruk yüklü kamyon, emniyet şeridinde durdu. Trafik ekipleri de güvenlik önlemi almak için aracını kamyonun arkasına park etti. Bu sırada, arkadan gelen yolcu otobüsü önce polis aracına ardından da kamyona çarptı.

Sude İnak Sude İnak
Kaza içinde kaza: Kurtarma çalışması sırasında kamyon geri kaydı
Yayınlanma:

Burdur-Antalya kara yolu Kurna rampalarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan M. T. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Kurna rampalarında arıza yaptı.

Arızanın giderilmesi için şoför tamirci çağırırken, bölge trafik ekipleri de kamyonun arkasında güvenlik önlemleri almak için durdu. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan S. O. idaresindeki halk otobüsü önce polis aracına, ardından kamyona çarptı.

Kazada 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten ilerlerken uzun araç kuyruğu oluştu.

FACİAYA RAMAK KALA ATLATILDI

Kaza yapan araçları kurtarma çalışmaları yapıldığı esnada otobüs ve polis aracı çalıştırılarak olay yerinden kaldırılırken arıza nedeniyle hareket kabiliyetinden yoksun olan kamyon için çekici çağırıldı.

Olay yerine gelen çekici yanaştığı esnada kamyon geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 30 metre boyunca kayan kamyon, park halinde bulunan biri polis iki araca çarparak şarampole devrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiGündem
gündem Yurt trafik kazası
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz"
Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi
TÜRK-İŞ’ten Polonez işçilerine destek
Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten Blinken'a protesto
Türkiye'den Şam'a atama
Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
Hatay'da anne ile 3 çocuğu ölü bulundu
"Deprem bölgesinde yapılacak konutların yüzde 93'ünün inşası başlatılmıştır"
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Türkiye'den Şam'a atama Türkiye'den Şam'a atama
4,8 büyüklüğünde deprem oldu 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Bursa'da adliyede cinayet Bursa'da adliyede cinayet