Kaza yapan alkollü sürücünün rahat tavırları şaşırttı: “Çok çirkin çıkmışım”

Karaman’da elektrikli bisiklet sürücüsü, yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 3.79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün alkol ölçüm cihazındaki fotoğrafını görünce, “Çirkin çıkmışım” demesi dikkat çekti. Rahat tavırlarıyla öne çıkan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 27 bin 944 lira para cezası uygulandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. (24) kullandığı elektrikli bisikletle, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran E.H.K. idaresindeki 70 DS 040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrulurken otomobilin arka lastiği patladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden R.Ş., polis tarafından alkol muayenesine alındı.

"ÇOK ÇİRKİN ÇIKMIŞIM"

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken R.Ş., polisin yaptığı alkol muayenesinde 3.79 promil alkollü çıktı. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen sürücü polis memuruna, “Çok çirkin çıkmışım ya” dedi. Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para cezası kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Elektrikli bisikleti ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazada otomobilinin arka lastiği patlayan sürücü E.H.K. ise durumu, “Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı, keşke patlasa daha iyiydi” sözleriyle anlattı.