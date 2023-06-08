Kavgalı kardeşler silaha sarıldı: 2 kişi yaralandı
Kilis'te iki kardeş arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada çevrede bulunan iki kişi açılan ateş sonucu yaralandı.
Helvacıoğlu Mahallesi Oktay Sokak'ta husumetli kardeşler Mustafa S. ve Mehmet S. arasında silahlı kavga çıktı.
Mustafa S'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu sokakta bulunan Hatice Y. ve Ayşe Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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