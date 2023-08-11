Kilis'te otomobil şarampole devrildi! Biri ağır altı kişi yaralandı

Kilis'te H.S. (40) yönetimindeki otomobil, Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba köyü civarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi H.S. (31) ile çocukları S.S. (11), H.S. (8), E.İ.S. (5) ve U.S. (1) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün eşi H.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.