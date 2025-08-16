Kimyasal madde ve boya yüklü tır alev aldı! 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi

Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü bir tır, 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi. Kocaeli'nden Azerbaycan'a gitmekte olan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırın dorsesinde, Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde yangın çıktı. Frenleri tutmayan tır, alevler içinde yaklaşık 8 kilometre yol aldı. Kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı.

Şarampoldeki demir bariyerlere çarparak duran tırın sürücüsü, kendisini dışarı atarak kurtuldu. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, araçtaki ve yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun tek şeridi yaklaşık 25 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.