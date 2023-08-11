Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralındı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta iki otomobil çarpıştı. S.D. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.