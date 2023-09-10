Kırkağaç kavunu hasadına başlandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen meşhur Kırkağaç kavun hasadı başladı. Çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalarda kavunları topluyor. Kış mevsimlerinde tüketiciyle buluşturmak üzere özel kurutulma işlemlerinden geçiriyor.
Manisa'nın meşhur Kırkağaç kavunu, onun namı ülke sınırlarını aştı. Meşhur kavunda hasat zamanı geldi çattı.
Hasat edilen o kavunlar tezgahlardaki yerini almaya başlarken kalan kavunlar ise kurutularak depolara kaldırılıyor.
Coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu raf ömrüyle diğer kavunlardan ayrılmasıyla ön plana çıkıyor.
Bereketli bir sezon geçiren çiftçilerin yüzü gülüyor. Kırkağaç kavunu da sofralarda yerini almayı bekliyor.