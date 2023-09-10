Kırkağaç kavunu hasadına başlandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen meşhur Kırkağaç kavun hasadı başladı. Çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalarda kavunları topluyor. Kış mevsimlerinde tüketiciyle buluşturmak üzere özel kurutulma işlemlerinden geçiriyor.

Kırkağaç kavunu hasadına başlandı
Son Güncelleme:

Manisa'nın meşhur Kırkağaç kavunu, onun namı ülke sınırlarını aştı. Meşhur kavunda hasat zamanı geldi çattı.

Hasat edilen o kavunlar tezgahlardaki yerini almaya başlarken kalan kavunlar ise kurutularak depolara kaldırılıyor.

Coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu raf ömrüyle diğer kavunlardan ayrılmasıyla ön plana çıkıyor.

Bereketli bir sezon geçiren çiftçilerin yüzü gülüyor. Kırkağaç kavunu da sofralarda yerini almayı bekliyor.

# Manisa # kırkağaç kavunu
Çok Okunanlar
Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı
Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı
Eğitim maratonu başlıyor
Eğitim maratonu başlıyor
CHP'den skandal 100. yıl paylaşımı!
CHP'den skandal 100. yıl paylaşımı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor
3 terörist kıskıvrak yakalandı!
3 terörist kıskıvrak yakalandı!
Öne Çıkanlar 🗡️ MEHMETÇİK’TEN TÜNEL KAZAN TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI! [PKK’nın Zagros Sorumlusu Kim Çıktı?] 🗡️ MEHMETÇİK’TEN TÜNEL KAZAN TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI! [PKK’nın Zagros Sorumlusu Kim Çıktı?] İlkokulda sınav kalktı mı? İlkokulda sınav kalktı mı?