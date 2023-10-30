Kırklareli'nde Bir Haftada Binden Fazla Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzensiz göçle mücadelede güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde bin 61 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araca da el konuldu.