Kırklareli'nde Bir Haftada Binden Fazla Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde yurda kaçak girmeye çalışanların engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bir hafta içinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bin 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçle mücadelede güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde bin 61 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araca da el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı