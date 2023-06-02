Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu: 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçaları bulunması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Cesedin 23 yaşındaki Hakan Ç'ye ait olduğu belirlendi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Olay, Karahıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanmış ve çuvala konulmuş halde bulunan ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında cesedin Hakan Ç'ye (23) ait olduğu tespit edildi. Olayın şüphelilerinin M.E. ve B.T. olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi Çukurpınar köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cesedin bulunduğu bölgedeki bir çiftlikte arama yaptı. Çiftliğin yakınında Hakan Ç'ye ait kıyafetlerin yakıldığı tespit edildi. Ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir balta, benzin bidonu ile bazı materyalleri muhafaza altına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.