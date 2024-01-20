Kırklareli'nde feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara'yı etkisi altına alan yağışlı hava, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Lüleburgaz’dan Babaeski ilçesi istikametine giden Bekir Hamza Adılmış (23) idaresindeki 40 AN 088 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun karşı şeridine geçerek, Hüseyin Y. yönetimindeki 59 ZY 929 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kırklareli'nde feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

2 ÖLDÜ, 1 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Bekir Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan’ın (57) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adılmış ile Yolbakan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kırklareli # trafik kazası
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