Kırklareli'nde feci trafik kazası! Yaralılar var

Kırklareli'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırklareli'nde feci trafik kazası! Yaralılar var
Yayınlanma:

Kırklareli'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Doğu Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.K, yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı ekiplerinden uyuşturucu operasyonuTicaret Bakanlığı ekiplerinden uyuşturucu operasyonuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kırklareli trafik kazası
Günün Manşetleri
Enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama
İstanbul'da servis minibüsü devrildi
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
Ali Yerlikaya'dan çöken binayla ilgili yeni açıklama
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Konya'da 4 katlı bina çöktü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan açıklama
Otel sahibi ile genel müdürü tutuklandı
Hakan Fidan'dan Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
PKK/YPG'de İsrail memnuniyeti PKK/YPG'de İsrail memnuniyeti
PKK, Duhok'ta Irak güçlerine saldırdı PKK, Duhok'ta Irak güçlerine saldırdı