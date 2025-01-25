Kırklareli'nde feci trafik kazası! Yaralılar var
Kırklareli'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
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Kırklareli'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Doğu Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, E.K, yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı