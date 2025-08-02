Kırmızı listedeydi, Tunceli’de ortaya çıktı! Arap tavşanı ilk kez böyle görüntülendi

TUNCELİ’DE NADİR BİR GÖRÜNTÜ

Tunceli’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Aracıyla seyir halindeyken tavşanı fark eden Sinan Ercan, nadir görülen bu hayvanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Yolun ortasında hareketsiz duran Arap tavşanının zarar görmemesi için aracından inen Ercan, hayvanı hem görüntüledi hem de güvenli bir şekilde doğal ortamına bıraktı. O anlara ailesi de tanıklık etti.

Olayla ilgili konuşan Ercan, “Görüntülediğim tavşan yolun ortasında durdu ve hareket etmedi. Ben de başka araçlar zarar vermesin diye onu yoldan alıp doğaya bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için çok mutlu oldular” dedi.