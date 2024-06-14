Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: Bağdadi'nin akrabası yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde örgüt lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı.

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: Bağdadi'nin akrabası yakalandı
Editör: Mert Sagit
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Kaçmak ve tespit edilmemek için sürekli adres değiştirdiği öğrenilen W.K.K.A.B’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Şapka, bere, maske takarak, sık sık eşkal ve adres değiştirerek gizlenen, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan W.K.K.A.B isimli şüpheli, şehir merkezinde gözaltına alındı.

Evinde çok sayıda dijital materyale de el konulan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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# el Bağdadi # daeş
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