Kış erken geldi! O ilde kar yağdı

Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksek rakımlı yaylalar ile dağ etekleri beyaz örtüye büründü.

Kış erken geldi! O ilde kar yağdı
Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düştü. 

Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağ eteklerine, mevsimin ilk karı yağdı.


Rize'de Kaçkar Dağı eteklerinde Derebaşı mevkisindeki konaklama tesisinin çevresi, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı. 

Hava sıcaklıklarının düştüğü Artvin'in Şavşat ilçesi Tepebaşı köyüne bağlı 2 bin 950 rakımlı Sakorya Yaylası'nın üst kesimleri de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

 'KAR, BİRAZ ERKEN DÜŞTÜ'

Sakorya Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştuğunu söyleyen Tepebaşı köyü muhtarı Ebubekir Pehlivan, "Dün gece yaylada kaldım. Sabah uyandığımda yaylamızın yüksek kesimlerinin karla kaplı olduğunu gördüm. 

Muhteşem manzaraydı. Cep telefonunum ile nereyi çeksem güzel görüntüler oluşuyordu. Burada güzel görüntü çekmek için fotoğrafçı olmaya gerek yok. 

Bu sene ani hava değişiklikleri çok oluyor. Kar, biraz erken düştü. Bu kar artık yaylacılara 'Yavaş yavaş köylerinize dönün' diyor dedi.


   

# artvin # rize
Çok Okunanlar
Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı
Trabzonspor Pepe'nin maliyetini açıkladı
Benzin ve motorine o tarihde büyük zam gelecek!
Benzin ve motorine o tarihde büyük zam gelecek!
Balıkların boyu küçüldü!
Balıkların boyu küçüldü!
1 milyonluk soru ne zaman?
1 milyonluk soru ne zaman?
Rabia Birsen Göğercin kimdir?
Rabia Birsen Göğercin kimdir?
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Kapsamında Çarpıcı Açıklamalar: "Paşinyan ile Görüşeceğim!" - Ulusal Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Kapsamında Çarpıcı Açıklamalar: "Paşinyan ile Görüşeceğim!" - Ulusal Dünya'nın en gizli örgütleri nedir? Dünya'nın en gizli örgütleri nedir?