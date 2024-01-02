Kızakçılar Turistler İçin Gün Sayıyor

Atlı kızakçılar Çıldır Gölü’nde buz kalınlığının artması için gün sayıyor.



Kış turizminin önemli noktalarından olan Ardahan’daki Çıldır Gölü’nde buz kalınlığı 3 santimetreye ulaştı, ortaya renkli görüntüler çıktı.



Atlı kızakların henüz çıkamadığı noktaları ise vatandaşlar fotoğraf çekmek için doldurdu.



Çıldır Gölü’nün önemini vurgulayan Ardan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yakın zamanda buz tabakasının üstünde paten yapılacağını söyledi.



