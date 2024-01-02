Kızakçılar Turistler İçin Gün Sayıyor
Kış turizminin uğrak noktalarından olan Çıldır Gölü’nde buz kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Atlı kızakçılar yerli ve yabancı turistleri donmuş gölün üstünde gezdirmek için ise buz kalınlığının daha da artmasını bekliyor.
Atlı kızakçılar Çıldır Gölü’nde buz kalınlığının artması için gün sayıyor.
Kış turizminin önemli noktalarından olan Ardahan’daki Çıldır Gölü’nde buz kalınlığı 3 santimetreye ulaştı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Atlı kızakların henüz çıkamadığı noktaları ise vatandaşlar fotoğraf çekmek için doldurdu.
Çıldır Gölü’nün önemini vurgulayan Ardan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yakın zamanda buz tabakasının üstünde paten yapılacağını söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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