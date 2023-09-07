Maganda kurbanı oldu! Kızının kına gecesiydi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir baba, kızının kına gecesinde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti.

Maganda kurbanı oldu! Kızının kına gecesiydi
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Koruluk Mahallesi'nde gece saat 02.00'de meydana gelen olayda iddiaya göre, gece kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya devam etti.

Maganda kurbanı oldu! Kızının kına gecesiydi - Resim : 1

Gecede Mehmet Şahin'in arkadaşlarından biri havaya ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşun Mehmet Şahin'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Ceset otopsi için Samsun'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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