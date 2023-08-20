Kocaeli Belediyesi'nden dev etkinlik! 333 çocukla lunapark eğlencesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Roman Toplu Sünnet Şöleninde 333 çocuk sünnet oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendilerine özgü kültür ve kişilik özellikleriyle toplum içerisinde en renkli yaşam tarzıyla bilinen Romanlar için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen çerçevesinde sünnet ettirilen

333 ÇOCUĞUN LUNAPARK MACERASI

Lunaparktaki eğlencenin ardından Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arkasındaki yeşil alana geçildi. Yeşil alanda bir araya gelen vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından ise sünnet çocukları için Kukuli Müzik gösterisi gerçekleştirildi. Çocuklar müzik gösterisini meraklı gözlerle izledi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: