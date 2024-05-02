Kocaeli'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ile 22 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun Kartepe geçişinde durdurulan bir araç ile İzmit ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, 22 bin 200 makaron, 5 kilo 250 gram nargile tütünü, 28 paket elektronik sigara kartuşu, 11 elektronik sigara, 100 puro, 34 paket sigara ve 294 mükerrer makaron bandrolü ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

# kaçakçılık
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