Kocaeli'de feci kaza! Genç kız beşinci kattan düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 katlı binanın 5. katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay, Tepecik Mahallesi Acısu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Canan Ş. balkondan yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Canan Ş.’yi fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Canan Ş. ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri daire ve etrafında incelemelerde bulundu. Öte yandan, Canan Ş.’nin, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'yle geldiği öğrenildi.