Kocaeli'de limanda facia! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Kocaeli'de uluslararası limanda feci bir kaza yaşandı. Limana yanaşan bir yük gemisinin kıyıya çapması sonucu 3 yükleme vinci devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Vali Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Kocaeli'de limanda facia! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kocaeli'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza, uluslararası limanda yaşandı.

Kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşan Hong Kong bayraklı bir yük gemisi, yaptığı manevra sırasında kıyıya çarptı. Geminin kıyıya çarpmasıyla limandaki 3 yükleme vinci devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye çalışmaları sürüyor.

Vali Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi. Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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