Kocaeli'de motosiklet ile tır çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de motosiklet ile tır çarpıştı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu Ankara istikameti Gebze geçişi oldu.

Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 DRR 133 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Ç.U'nun kullandığı 26 GN 543 plakalı tırla çarpıştı. Tırın yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletli ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de motosiklet ile tır çarpıştı - Resim : 1

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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